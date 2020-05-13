Son dakika: İBB’nin suç duyurusunda 5 yalan! Savcılık İBB’nin fazla yolcu bindi iddiasını yalanladı |Video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İBB'nin suç duyurusunda 5 yalan tespit etti. Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre; Türkiye'de ilk yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona günlerinde otobüsün yoğun olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı. Başsavcılık; İBB Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen kamera kayıtları, geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi. 90 yolcunun ifadesi alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözcüsü Murat Ongun ve İBB'nin suç duyurusunda yer alan 5 iddianın yalan olduğunu tespit etti. Sabah Gazetesi özel istihbarat haberler şefi Kenan Kıran detayları A Haber canlı yayınında anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İBB'nin suç duyurusunda 5 yalan tespit etti. Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre; Türkiye'de ilk yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona günlerinde otobüsün yoğun olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı. Başsavcılık; İBB Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen kamera kayıtları, geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi. 90 yolcunun ifadesi alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözcüsü Murat Ongun ve İBB'nin suç duyurusunda yer alan 5 iddianın yalan olduğunu tespit etti. Sabah Gazetesi özel istihbarat haberler şefi Kenan Kıran detayları A Haber canlı yayınında anlattı.