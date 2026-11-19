Uludağ'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Kar ve siste mahsur kalan 2 gence ulaşıldı

Bursa Uludağ'da kamp yapmak için dağa çıkan iki genç, aniden bastıran kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle mahsur kaldı. Görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğü bölgede arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Zorlu hava koşullarına rağmen zamanla yarışan ekipler, iki gence ulaşmayı başardı. Korku dolu bekleyiş, başarılı kurtarma operasyonuyla mutlu sonla noktalandı.