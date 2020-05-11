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İBB Hukuk Müşavirliği, Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun'un yalanını aklamak için sahte evrak hazırlamış!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un; "Fazilet durağından otobüse bir anda 47 yolcu binmiştir" yalanını aklamak için sahte evrak düzenlemiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; otobüsün araç içi kamera kayıtları ile BELBİM kayıtlarının farklı olduğunu tespit etmesinin ardından sahte evrak ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin; resmi evrakta sahtecilik yapan kişi yada kişiler hakkında soruşturma açması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 11.05.2020 14:25Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 14:38