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Haberler Galeri İBB Hukuk Müşavirliği, Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun'un yalanını aklamak için sahte evrak hazırlamış!

İBB Hukuk Müşavirliği, Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun'un yalanını aklamak için sahte evrak hazırlamış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un; "Fazilet durağından otobüse bir anda 47 yolcu binmiştir" yalanını aklamak için sahte evrak düzenlemiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; otobüsün araç içi kamera kayıtları ile BELBİM kayıtlarının farklı olduğunu tespit etmesinin ardından sahte evrak ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin; resmi evrakta sahtecilik yapan kişi yada kişiler hakkında soruşturma açması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 14:38
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İBB Hukuk Müşavirliği, Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun'un yalanını aklamak için sahte evrak hazırlamış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlayan soruşturmada evrakta sahtecilik yaptığı ortaya çıktı.

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İBB Hukuk Müşavirliği, Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun'un yalanını aklamak için sahte evrak hazırlamış!

İBB, İMAMOĞLU VE ONGUN'UN YALANINI AKLAMAK İÇİN SAHTE EVRAK DÜZENLEDİ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; İBB Sözcüsü Murat Ongun'un; "62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattımıza sabah 06.00'da Fazilet durağından otobüse bir anda 47 yolcu binmiştir" ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Görüntüleri izlerken kanım dondu" şeklindeki gerçeğe aykırı iddiasını desteklemek için sahte evrak düzenlediği tespit edildi.

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İBB Hukuk Müşavirliği, Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun'un yalanını aklamak için sahte evrak hazırlamış!

OTOBÜSÜN ARAÇ İÇİ KAMERA KAYITLARI SAHTE EVRAĞI ORTAYA ÇIKARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nin; Fazilet durağından otobüse hiç yolcu binmemesine rağmen Fazilet durağından bir seferde 71 kişinin bindiğini gösteren sahte evrak düzenlediği bildirildi. Sahte evrakta; BELBİM A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Bayrak'ın imzası bulunuyor.

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İBB Hukuk Müşavirliği, Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun'un yalanını aklamak için sahte evrak hazırlamış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; otobüsün araç içi kamera kayıtları ile BELBİM kayıtlarının farklı olduğunu tespit etmesinin ardından sahte evrak ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin; resmi evrakta sahtecilik yapan kişi yada kişiler hakkında soruşturma açması bekleniyor.

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İBB Hukuk Müşavirliği, Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun'un yalanını aklamak için sahte evrak hazırlamış!

BAŞSAVCILIK; İBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ'NİN YANLIŞ BİLGİLERİNİ ÇIKARDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nin gönderdiği evrakta, 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan ve saat: 06.13'de hareket eden otobüsle ilgili bilgilerin yanlış gönderildiğini saptadı.