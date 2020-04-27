CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı! İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; koronavirüs sürecinde sınıfta kaldı. İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ, AK Partili Kağıthane Belediyesi'nden İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilaçlama hizmetlerinin yapılmasını talep etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Görünen o ki, beceriksiz İBB Başkanı algı, kurgu ve polemik üretmekten, Korona ile mücadelede İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ'yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamamış. Neyse ki, İSKİ'nin talebiyle AK Partili Belediyemiz imdada yetişmiş. Elinize sağlık. Kağıthane Belediyesi" diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.