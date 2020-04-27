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Haberler Galeri CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı! İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı  

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı! İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; koronavirüs sürecinde sınıfta kaldı. İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ, AK Partili Kağıthane Belediyesi'nden İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilaçlama hizmetlerinin yapılmasını talep etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Görünen o ki, beceriksiz İBB Başkanı algı, kurgu ve polemik üretmekten, Korona ile mücadelede İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ'yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamamış. Neyse ki, İSKİ'nin talebiyle AK Partili Belediyemiz imdada yetişmiş. Elinize sağlık. Kağıthane Belediyesi" diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 14:15
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı! İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı! İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) ilaçlama hizmetini bile yapamadı.

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı! İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı! İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı

İSKİ; AK Partili Kağıthane Belediyesi'nden yardım talep etti ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilaçlama hizmetlerinin yapılmasını talep etti.

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı! İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı! İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı

Kağıthane Belediyesi de; İSKİ Genel Müdürlüğü'nün A-B-C bloklarında ilaçlama hizmetinde bulundu.

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı! İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı! İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı

İSKİ: KAĞITHANE BELEDİYESİ'NDEN İLAÇLAMA HİZMETLERİ TALEP ETMEKTEYİZ
İSKİ Genel Müdürlüğü; 19 Nisan 2020 tarihinde AK Partili Kağıthane Belediye Başkanlığı'na yazı gönderdi.

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı! İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı! İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı

Söz konusu yazıda; "Ülkemizdeki koronavirüs (COVİD-19) salgını sebebiyle, kurumumuzca yürütülmekte olan ilaçlama hizmetlerinin, İSKİ Genel Müdürlüğü'müzün A-B-C bloklarının yoğun kullanılan alanlarında da yapılmasını talep etmekteyiz" denildi. Söz konusu yazıda, İSKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Umut Mete Soydan'ın imzası yer aldı.