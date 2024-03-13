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Fatih için projeleri neler? Cumhur İttifakı başkan adayı Ergün Turan projelerini A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 16:45
31 Mart Yerel Seçimlerine az bir zaman kaldı. İstanbul'da Cumhur İttifakı adaylarının çalışmaları hız kesmeden sürüyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan Fatih Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Ergün Turan yeni döneme dair projelerini anlattı.
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