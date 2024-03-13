Fatih için projeleri neler? Cumhur İttifakı başkan adayı Ergün Turan projelerini A Haber’de anlattı

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir zaman kaldı. İstanbul'da Cumhur İttifakı adaylarının çalışmaları hız kesmeden sürüyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan Fatih Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Ergün Turan yeni döneme dair projelerini anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN