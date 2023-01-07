EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT düzenlemesi ne getirecek? Hatalı kod nasıl düzeltebilir?

Önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması beklenen EYT'de, kritik detaylar milyonlara emeklilik kapısı açıyor. Fiilen yapılan işin uygun meslek kodu ile bildirimi zorunlu. Yıpratıcı işte çalışana ise erken emeklilik yolu açık. Peki EYT ne zaman çıkar? Yasa neler getirecek? Hatalı kod nasıl düzeltilir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman değerlendirdi.

Ali Duman'ın canlı yayında aktardıkları:

"Şu anda Meclis'te yasa gözükmüyor, henüz teklif gelmedi. EYT ile ilgili yasa teklifini şu anda Meclis'te görmedik. Benim tahminimce emeklilerin maaş artışları konuşulup düzenlenecek ve ocak ayının 2. Yarısında EYT işi çözülecek. Sigorta dökümü okuma gibi önemli bir detay var aslında. Buradaki her detay bize önemli bilgiler sunuyor.

Mesela bu dökümde yer alan ünite kısmında yer alan rakamlar önemli. 34/01 yazar örneğin bu; il ve ilçeyi gösteren bir ibaredir. Burada sigortanın hangi ilçece ödendiğini görebiliyoruz. Aynı zamanda sigorta priminin neye göre belirlendiğini de görebiliyoruz. Bunun yanında hizmet gün sayısı yazıyor. Bunun yanında sigortalık türü var. Burada 1/2/3 yazar.

1 burada normal sigorta anlamına gelir ancak 2/3 önemlidir. Bunlar yıpranma, fiili hizmet zammı, itibari hizmet zammı gibi konular barındırır. Bunlar basın, maden, sağlık ve benzeri işleri yapan insanları gösterir. İşte tüm bunlar 2 ve 3 olarak gösterilir. Burada vatandaşlar bakarken 2/3 gördükleri yerde meslek grubuna göre SGK kimisine yüzde 20 yıpranma kimisine yüzde 25 yıpranma veriyor. Dolayısıyla buradan bakarak meslek koduna göre ne yapacağını öğrenebilir.

Buradaki yıpranmayı sigortalılık süresine ve gününe dahil edebilir. Bu arada engelli çocuğu olan annelere de yıpranma hakkı tanınıyor. Bu kanun 2008 yılında yürürlüğe girdi. Engelli çocuğu var ama çalışmak mecburiyeti var. O rapor SGK'ya işletiliyor ve yüzde 25 yıpranma hakkı kazanıyor. Bu işte emeklilik yaşından ve gününden avantaj sağlıyor. 4 yıla 1 sene yıpranma veriliyor. Anneler bu hakkı isteğe bağlı prim öderse de kazanıyor."