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EXPO 2023 Onikişubat Kapılarını açıyor! EXPO 2023 23 ülke katılacak

A Haber
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Giriş: 14.10.2023 17:19
23 ülkenin katılım sağlayacağı EXPO 2023 Onikişubat, kapılarını ziyarete açıyor.  A Haber muhabiri Mehmet Geçgel konuğu olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek önemli değerlendirmelerde bulundu.
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EXPO 2023 Onikişubat Kapılarını açıyor!
EXPO 2023 Onikişubat Kapılarını açıyor!
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