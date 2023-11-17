Evini işgalden kurtarmaya çalışıyor! Ev ev, sokak sokak gasp

Filistinlilerin üzerine haftalardır bomba yağıyor. Katil İsrail bunu yaparken, savaş suçu işlemekten hiç çekinmiyor. Siviller ise bu büyük bombardımına karşı, canları pahasına büyük bir direniş sergiliyor. O direnişin simgesi olan isimlerden biri de Nabi Alkurt. İsrailli yerleşimciye, evini vermemek için mücadele ettiği görüntüler hafızalarda hala. Ve tam 15 yıldır gasp edilen evini geri alabilmek için mücadele ediyor. A Haber ekibinden Özlem Aktay ve Gökhan Aktaş, o simge görüntünün çekildiği adreste onunla birlikteydi.

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