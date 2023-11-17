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Evini işgalden kurtarmaya çalışıyor! Ev ev, sokak sokak gasp

A Haber
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Giriş: 17.11.2023 12:00
Filistinlilerin üzerine haftalardır bomba yağıyor. Katil İsrail bunu yaparken, savaş suçu işlemekten hiç çekinmiyor. Siviller ise bu büyük bombardımına karşı, canları pahasına büyük bir direniş sergiliyor. O direnişin simgesi olan isimlerden biri de Nabi Alkurt. İsrailli yerleşimciye, evini vermemek için mücadele ettiği görüntüler hafızalarda hala. Ve tam 15 yıldır gasp edilen evini geri alabilmek için mücadele ediyor. A Haber ekibinden Özlem Aktay ve Gökhan Aktaş, o simge görüntünün çekildiği adreste onunla birlikteydi.
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