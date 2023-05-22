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Etna Yanardağı patladı! Sicilya’da gökyüzü griye büründü

A Haber
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Giriş: 22.05.2023 08:46
İtalya'daki Etna Yanardağı bir yıl sonra yeniden harekete geçti. Şiddetli patlamaların püskürttüğü yoğun kül ve gaz tabakası nedeniyle Sicilya'nın güneyinde gökyüzü griye büründü.
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