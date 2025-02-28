28 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Esra Albayrak 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı
Esra Albayrak 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı

Esra Albayrak 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2025 16:59
28 Şubat Postmodern Darbe'nin üzerinden 28 yıl geçti. Türkiye Gençlik Vakfı da 28 Şubat'ı unutmamak ve ve yaşananları tekrar hatırlatmak için "Türkiye'nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli" isimli bir program düzenledi. Program kapsamında konuşan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, "Biz o günlerde başörtümüzle ilgili her gün tacize maruz kalırdık." dedi.

Türkiye, 28 Şubat Postmodern Darbe'nin üzerinden 28 yıl geçse de o günlerde yaşananları hiç unutmadı. Türkiye Gençlik Vakfı da 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle bir program düzenledi. "Türkiye'nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli" adı verilen programa NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak da katıldı. Albayrak, 28 Şubat sürecinde yaşadıkları ayrımcılıkları ve baskıları anlatırken, "Biz o günlerde başörtümüzle ilgili her gün tacize maruz kalırdık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Türkiye'nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli" düzenlendi. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen panelde 28 Şubat sürecinde yaşananlar ve 28 Şubat sonrası Türkiye'de demokrasinin hızlı ilerleyişi ele alındı.

TÜGVA'nın düzenlediği 28 Şubat Paneli'ne TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ve TÜGVA Kadın Aile Koordinatörü Tuba Arslan konuk oldu. (A Haber arşiv)

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ve TÜGVA Kadın Aile Koordinatörü Tuba Arslan'ın konuk olduğu panelde, başlangıç konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Akabinde ise 28 Şubat sürecini anlatan belgesel gösterimi yapıldı.

Panelde 28 Şubat süreciyle ilgili o dönem yaşananların sergilendiği bir de fotoğraf sergisi yer aldı. (A Haber arşiv)

Tarihe "kara bir leke" olarak geçen ve toplumda derin yaralar açan 28 Şubat sürecinden en çok, eğitim öğretim hakları ellerinden alınan başörtülü öğrenciler etkilenmişti. Bu konuya da değinen TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, zulüm yıllarının artık geride kaldığını, başörtüsüyle devlet memuru olunabildiğini, üniversitelere girilebildiğini söyledi. Konuşmasına devam eden Beşinci, "Artık eski Türkiye yok, ülkemizde herkes hür şekilde dinini ve dininin emrettiklerini yerine getirebiliyor. Bin yıl sürecek dediler on yıl bile sürmedi. O karanlık günler artık geride kaldı. O günler geride kaldı kalmasına ama biz hâlâ hatırlıyoruz ve hatırlamaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

UN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı. (AA)

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ise "Belki de şu an burada bulunan birçok genç arkadaşım bu süreçleri yaşamadı. Olması gereken bu özgürlüğün içerisine doğdu ya da belki o yıllarda henüz çocuktu. Ülkemizin demokrasi düzeyi şu anda çok ileride. Özellikle üniversite kapıları yüzlerine kapanan ve adeta ikinci sınıf muamelesi gören başörtülü öğrenciler şu anda üniversitelerde özgür bir şekilde öğrenim görebiliyor. Fakat unutmamalıyız ki Türkiye asla eski Türkiye değil. Bunun kıymetini bilmeniz ve kendinizi daha fazla geliştirmeniz gerekir." dedi.

Panelin sonunda ʺEl Ele Özgürlük Zinciriʺ eylemi gerçekleştirildi. (A Haber arşiv)

Panel sonunda 28 Şubat sürecinin her yıl dönümünde birçok şehirde gerçekleştirilen "El Ele Özgürlük Zinciri" eylemi gerçekleştirildi. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine çıkan konuklar, toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla el ele vererek "hilal" şekli oluşturdu.

28 Şubat lekesi 28 yaşında! 18 maddelik kara satırlar! 28 ŞUBAT LEKESİ 28 YAŞINDA! 18 MADDELİK KARA SATIRLAR!
Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat! DEMOKRASİYE VURULAN DARBE: 28 ŞUBAT!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esra Albayrak 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı
İmralı’nın tarihi çağrısı nasıl okunmalı?
İmralı’nın tarihi çağrısı nasıl okunmalı?
Başkan Erdoğan: Ticaret hedefimiz 2 milyar dolar
Başkan Erdoğan: Ticaret hedefimiz 2 milyar dolar
Kuzey Makedonya ile imza töreni!
Kuzey Makedonya ile imza töreni!
Çarşı ve pazarlarda Ramazan yoğunluğu yaşandı
Çarşı ve pazarlarda Ramazan yoğunluğu yaşandı
Esra Albayrak 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı
Esra Albayrak 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı
İmralı’nın çağrısı PKK’yı böler mi?
İmralı'nın çağrısı PKK'yı böler mi?
Başkan Erdoğan’ın Ramazan programı!
Başkan Erdoğan’ın Ramazan programı!
PKK’nın tüm unsurları tasfiye edilmeli
"PKK’nın tüm unsurları tasfiye edilmeli"
28 Şubat Türk ekonomisine ağır darbe vurdu!
28 Şubat Türk ekonomisine ağır darbe vurdu!
28 Şubat mağduru vekiller A Haber’e konuştu!
28 Şubat mağduru vekiller A Haber’e konuştu!
Öcalan’nın silah bırakma çağrısının kodları!
Öcalan’nın silah bırakma çağrısının kodları!
İmralı çağrısı Erbil’de nasıl yankılandı?
İmralı çağrısı Erbil'de nasıl yankılandı?
Daha Fazla Video Göster