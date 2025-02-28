28 Şubat lekesi 28 yaşında | 18 maddelik kara satırlar! İnsanlık suçu ikna odaları

Telaş, endişe, korku. Bu duyguların en çok hissedildiği yıllar. Takvim yaprakları 1997'yi gösteriyor Türkiye için zor, sıkıntılı, bir sınav dönemi. 28 Şubat postmodern darbesinin yaşandığı yıllar. Türkiye'nin belki de en karanlık dönemlerinden biri olarak hafızalarda yer aldı.

Darbe süreci nasıl hazırlandı ve "Bin yıl sürecek" denilen, o kara dönem nasıl aşıldı? Hatırlamakta, hatırlamakta fayda var. Çünkü insanoğlu unutur unuttukça aynı tuzağa tekrar düşer. Yaklaşık 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısından gece yarısı çıkan 18 maddelik sert bildiri sivil siyaset ile asker arasında 1 yıldır süren bilek güreşinin sonucunu ilan ediyordu. Aylar süren baskının sonunda askerler Refah Yol hükümetine istedikleri metni imzalatmıştı.

REFAH YOL HÜKÜMETİ'NİN KURULMASI

Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi 26 Aralık 1995 seçimlerinden en fazla oyu alarak birinci parti çıkmış ancak aylar boyunca hiçbir siyasi parti hükümet kurmak için Refah'ın kapısını çalmaya yanaşmamış Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi'nin koalisyon girişimiyse tutmamıştı.

Geriye kalan tek makul seçenek seçimden ikinci parti çıkan DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in Erbakan ile hükümet için el sıkışmasıydı. Çiller de öyle yaptı. 8 Temmuz 1996'da Refah Yol hükümeti Meclis'ten güvenoyu aldı ve göreve başladı.