30 Temmuz 2023, Pazar
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Eskişehir'de yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Antalya-Bursa seferini yapan ve içinde 36 yolcusu bulunan otobüsteki diğer yolcular servis aracı ile Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gönderildi.