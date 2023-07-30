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Eskişehir'de yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

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Giriş: 30.07.2023 01:40
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Antalya-Bursa seferini yapan ve içinde 36 yolcusu bulunan otobüsteki diğer yolcular servis aracı ile Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gönderildi.
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