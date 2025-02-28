28 Şubat 2025, Cuma
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Eski YÖK üyesi tartışılan diploma için konuştu! İmamoğlu'nun diploması usulsüz mü?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Eski YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve ÖSYM Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çavuşoğlu, A Haber'e önemli bir açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, “Ortada hukuksuz bir işlem var, İmamoğlu'nun diploması iptal edilmeli” dedi.