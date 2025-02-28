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Eski YÖK üyesi tartışılan diploma için konuştu! İmamoğlu’nun diploması usulsüz mü?

Eski YÖK üyesi tartışılan diploma için konuştu! İmamoğlu'nun diploması usulsüz mü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 19:57
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Eski YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve ÖSYM Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çavuşoğlu, A Haber'e önemli bir açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, “Ortada hukuksuz bir işlem var, İmamoğlu'nun diploması iptal edilmeli” dedi.
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Eski YÖK üyesi tartışılan diploma için konuştu! İmamoğlu’nun diploması usulsüz mü?
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