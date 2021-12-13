13 Aralık 2021, Pazartesi
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Eski ATO Başkanvekili Şanal’dan FETÖ itirafları! 12 şüpheli hakkında dava açıldı
Ankara Ticaret Odası'ndaki FETÖ'cülere yönelik soruşturmada 12 şüpheliye dava açıldı. İddianamede şüpheliler arasında bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanvekili Koray Güngör Şanal, FETÖ ile yapılan işbirliğini deşifre etti. Eski Başkan Salih Bezci'nin FETÖ ile anlaştığını belirten itirafçı Şanal, "FETÖ, Bezci ile beraber liste hazırlayarak ortak çalıştılar" dedi. İşte o dikkat çeken iddianamenin ayrıntıları…