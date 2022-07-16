Eski ABD’li büyükelçiden 15 Temmuz açıklaması: Gülen Türkiye’ye iade edilmeli

Eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine katıldı. 15 Temmuz'un 11 Eylül gibi bir saldırı olduğunu dile getiren Jeffrey, bu olayların bir daha yaşanmaması için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

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