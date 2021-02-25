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Ermenistan'da darbe girişimi! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Ermenistan için hayal kırıklığı oluşturdu

A Haber
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Giriş: 25.02.2021 14:17
Güncelleme:25.02.2021 14:26
Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep istedi. Bu açıklama sonrası Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir darbe girişimi yaşandığını söyleyerek taraftarlarını sokağa çağırdı. Peki Ermenistan'da neler oluyor? Darbeyi kim yapmaya kalktı? Paşinyan’ı kim indirmeye çalışıyor?  SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayilova ve KAFSAM Başkan Yardımcısı Dr. Nazim Cafersoy A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep istedi. Bu açıklama sonrası Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir darbe girişimi yaşandığını söyleyerek taraftarlarını sokağa çağırdı. Peki Ermenistan'da neler oluyor? Darbeyi kim yapmaya kalktı? Paşinyan'ı kim indirmeye çalışıyor? SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayilova ve KAFSAM Başkan Yardımcısı Dr. Nazim Cafersoy A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman: Azerbaycan'ın mutlak galibiyetiyle neticelenen süreç Ermenistan için hayal kırıklığı oluşturdu.

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