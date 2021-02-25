Paşinyan Erivan sokaklarında! Meydandaki destekçilerinin yanına gitti

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Ermenistan'da istifa seslerinin yükselmesinin ardından Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sali, "Ermeni ordusu Karabağ yenilgisinin faturasını Paşinyan’a kesti gibi görülüyor." dedi. Öte yandan Paşinyan, Erivan sokaklarına inerek destekçilerinin yanına gitti.