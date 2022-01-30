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Eren Kış-17 operasyonu başladı!

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Giriş: 30.01.2022 10:46
İçişleri Bakanlığınca, "Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray" operasyonu başlatıldı. Opersayonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından oluşan 1071 personel görev alıyor.
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