30 Ocak 2022, Pazar
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Eren Kış-17 operasyonu başladı!
İçişleri Bakanlığınca, "Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray" operasyonu başlatıldı. Opersayonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından oluşan 1071 personel görev alıyor.