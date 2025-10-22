22 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Erdoğan'dan Uluslararası Rize Ticaret Ekonomi Kongresine video mesaj
Erdoğan’dan Uluslararası Rize Ticaret Ekonomi Kongresine video mesaj

Erdoğan'dan Uluslararası Rize Ticaret Ekonomi Kongresine video mesaj

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2025 10:24
Güncelleme:22.10.2025 10:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi'ne gönderdiği mesajda, "22 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenin geniş bir yelpazede bildirilerini tebliğ edeceği kongre, inanıyorum ki gelecekteki çalışmalar için güçlü bir zemin oluşturacaktır" dedi.
Erdoğan’dan Uluslararası Rize Ticaret Ekonomi Kongresine video mesaj
Minguzzi’nin 2 katiline üst sınırdan 24 yıl hapis
Minguzzi'nin 2 katiline üst sınırdan 24 yıl hapis
Gözler şaibeli kurultay davasında!
Gözler şaibeli kurultay davasında!
Başkan Erdoğan: Kapsamlı bir ekonomik program yürütüyoruz
Başkan Erdoğan: Kapsamlı bir ekonomik program yürütüyoruz
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Filistinli cenazelerde işkence ve darp izleri!
Filistinli cenazelerde işkence ve darp izleri!
Başkan Erdoğan Kuveyt’ten sonra Katar’da
Başkan Erdoğan Kuveyt'ten sonra Katar'da
Türkiye’den Doha’da kritik Gazze teması!
Türkiye'den Doha'da kritik Gazze teması!
Trump’ın kurmayları neden İsrail’de?
Trump'ın kurmayları neden İsrail'de?
TOKİ’ye kiralama yetkisi verilecek!
TOKİ'ye kiralama yetkisi verilecek!
Özel 24 Ekim sorusuna cevap vermedi!
Özel 24 Ekim sorusuna cevap vermedi!
Trump olası Outin görüşmesini değerlendirdi!
Trump olası Outin görüşmesini değerlendirdi!
Türk bayraklı iş makineleri Gazze’de!
Türk bayraklı iş makineleri Gazze'de!
Daha Fazla Video Göster