Erdoğan karşıtı koalisyon toplantısıyla ilgili çarpıcı yorum: 28 Şubat'taki beşli çete de aynıydı

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bir araya geldiği toplantı konuşuldu. Program konuğu Prof. Dr. Cemal Zehir toplantıya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.

6 benzemez partinin yaptığı toplantının sonuç bildirisinin 28 Şubat'ta yapılacağının açıklanması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Konuya ilişkin A Haber'de değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Cemal Zehir, 28 Şubat tarihine dikkat çekerek, ''28 Şubat'taki beşli çete de aynıydı.'' dedi.