Erdoğan BRICS zirvesi için Kazan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Tataristan'a gitti. Burada Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme de yapılacak. Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri de Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi olacak. Bunun yanı sıra Türkiye'nin Ukrayna krizindeki rolü, Filistin meselesi ve ikili ilişkiler ele alınacak. Ayrıca Türkiye'nin BRICS'e üye olup olmayacağı ise merak konusu. İşte detaylar...