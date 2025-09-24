Erdoğan, BM salonunda konuşması öncesinde dakikalarca alkışlandı

24 Eylül 2025, Çarşamba

Giriş: 24.09.2025 00:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı. Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun konuşmasını tamamlamasının ardından konuşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi anons edildi. Erdoğan'ın kürsüye yaklaştığı sırada Genel Kurul salonunda alkışlar yükseldi. Konuşma yapmak için bekleyen Erdoğan, alkışların devam etmesi nedeniyle konuşmasına başlayamadı. Alkışların yanı sıra seslerin de yükselmesiyle Erdoğan konuşmasına başlamak üzere bir süre bekledi.
