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Erdoğan ailesi iftar öncesi Togg ile turladı! Yerli gururun direksiyonunda Başkan Erdoğan var...

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Giriş: 03.04.2023 19:29
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan tören ile araçları teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik renginde olan Togg'u tercih ederken, Emine Erdoğan'a ise 34 EE 2071 plakalı Anadolu kırmızısı rengindeki araç teslim edildi. Erdoğan çifti, daha sonra araca binerek iftar öncesi yeni akıllı cihazlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde tur attı.
Erdoğan ailesi iftar öncesi Togg ile turladı!
Erdoğan ailesi iftar öncesi Togg ile turladı!
Başkan Erdoğan ilk TOGG’un direksiyonunda
Başkan Erdoğan ilk TOGG'un direksiyonunda
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