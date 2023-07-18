18 Temmuz 2023, Salı
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Enver Aysever Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı: Güven vermeyen bir belediye başkanı
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP’de “değişim” rüzgarı estirmeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Güven vermeyen bir belediye başkanı" dedi. Seçim hezimeti sonrası CHP’de yaşanan koltuk savaşını da hatırlatan Aysever, İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunlarını çözmeyi bir kenara bıraktığını belirterek "Kafasına CHP Genel Başkanlığını soktu, onun peşinde" dedi.