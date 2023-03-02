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Enkazlarda titiz inceleme! Kayıp ihbarı üzerine AFAD ve polis inceleme yapıyor

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 10:25
Güncelleme:02.03.2023 10:26
Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Bulvarı’ında yer alan binada bir kişiye ulaşılamadığı için ekipler titiz çalışması devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışması sırasında ekipler hassas davranıyor. Öte yandan şehirde depremin yaralarını sarma çalışmaları sürüyor. Enkazlar kaldırılırken kalıcı konutlar için planlar yapılıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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