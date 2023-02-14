Enkaz başında 'İYİ' tiyatro! Parti rozetiyle Akşener'e devleti kötüledi! Diğer depremzedeler tepki gösterdi: "Manipülasyon yapıyorsun"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. Depremzedelerle konuşması sırasında Akşener'in yanına gelen bir şahıs, "Devlet yok, polis yok" diye bağırmaya başladı. Bu sözlere Akşener'in çevresindeki diğer depremzedeler, "Nasıl yok, manipülasyon yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Devleti kötüleyen şahsın ceketinde İYİ Parti rozetinin olması ise dikkat çekti. Akşener, 2020 yılında da Elazığ'da benzer bir 'tiyatroya figüran' olmuştu.