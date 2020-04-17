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17.04.2020

Ender Saraç koronavirüse kalkan olan sebzeleri canlı yayında tek tek saydı |Video

Koronavirüsle mücadelede en önemli silah olan bağışıklık sistemi büyük önem taşıyor. Salgın hastalıktan kendisini korumak isteyenlerin en çok sorduğu soru ise ‘Bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapmalıyız?’, ‘bağışıklık sistemini güçlendirmek için nasıl beslenmek gerekiyor?’ oldu. A Haber canlı yayınına bağlanan Doktor Ender Saraç, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için neler yapmamız, hangi sebze ve meyveleri tüketmemiz gerektiğini tek tek anlattı. Virüsle mücadelede en önemli takviyenin D vitamini ve omega-3 içerek destekler olduğunu belirten Saraç doğal C vitamininin bolca tüketilmesi gerektiğini belirtti.

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Ender Saraç koronavirüse kalkan olan sebzeleri tek tek saydı |Video
Ender Saraç koronavirüse kalkan olan sebzeleri tek tek saydı |Video
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