25 Mayıs 2023, Perşembe
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"En büyük rakibimiz rehavet"
Türkiye pazar günü ikinci kez sandık başında. Cumhur İttifakının Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Milllet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, AK Parti tabanına seslendi. "en büyük rakibimiz rehavettir" dedi.