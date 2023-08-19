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En beğenilen siyasetçi kim? Ankete göre zirve yine Başkan Erdoğan’ın

A Haber
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Giriş: 19.08.2023 16:26
Seçim sonuçlarının ardından bir araştırma şirketi "En beğenilen siyasetçi" anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre sıralamada "Erdoğan" birinci olurken Ahmet Davutoğlu ise son sırada yer aldı.
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