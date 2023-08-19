En beğenilen siyasetçi kim? Ankete göre zirve yine Başkan Erdoğan’ın

Seçim sonuçlarının ardından bir araştırma şirketi "En beğenilen siyasetçi" anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre sıralamada "Erdoğan" birinci olurken Ahmet Davutoğlu ise son sırada yer aldı.

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