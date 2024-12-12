Emine Erdoğan’dan Macaristan liderinin eşi Nagy’e anlamlı hediye!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği dolayısıyla Türkiye'de bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi. Lider eşleri, önce İstanbul'un fethedilişinin 571. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'i anmak için açılan Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi. Ardından Emine Erdoğan, Mevlana'nın 'Mesnevi' eserinin İngilizce baskısını ve serginin içeriğini de anlatan 'Fatih Sultan Mehmet' kataloğu ile İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Türkiye' kitabını hediye etti. .

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