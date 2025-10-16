16 Ekim 2025, Perşembe
Emine Erdoğan: Krizlerin çözümünde kadın eline ihtiyaç var!
Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nda konuşan Emine Erdoğan, kadın girişimciliğine verilen desteğin önemine dikkat çekti. “Kadın girişimci oranımız 2024 itibarıyla yüzde 18,2’ye yükseldi” diyen Erdoğan, “Kadınlara gereken desteği sağlarsak, ülkelerimizi 21’inci yüzyılın parlayan yıldızları haline getireceklerdir” ifadelerini kullandı.