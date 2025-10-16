16 Ekim 2025, Perşembe

Emine Erdoğan: Krizlerin çözümünde kadın eline ihtiyaç var!
Emine Erdoğan: Krizlerin çözümünde kadın eline ihtiyaç var!

Emine Erdoğan: Krizlerin çözümünde kadın eline ihtiyaç var!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 20:48
Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nda konuşan Emine Erdoğan, kadın girişimciliğine verilen desteğin önemine dikkat çekti. “Kadın girişimci oranımız 2024 itibarıyla yüzde 18,2’ye yükseldi” diyen Erdoğan, “Kadınlara gereken desteği sağlarsak, ülkelerimizi 21’inci yüzyılın parlayan yıldızları haline getireceklerdir” ifadelerini kullandı.
