Emine Erdoğan Akdeniz-PA ödülünü teslim aldı! Sıfır Atık projesine bir ödül daha

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştü. Görüşmede, Mehmet Özhaseki, 15 Mayıs'ta Portekiz'in Braga şehrinde gerçekleştirilen törende Sıfır Atık projesi nedeniyle alınan Akdeniz-PA ödülünü Emine Erdoğan'a teslim etti.

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