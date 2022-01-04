Emin Çapa haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Sözde ekonomist Emin Çapa, yine haddini aşarak skandal ifadelerde bulundu. Dolar düştüğü zaman yüzlerinden mutsuzluk akarak dertlerinin ekonomi olmadığını bir kez daha gözler önüne seren Çapa, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. İşte detaylar...