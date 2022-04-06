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Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı? AK Parti’den fiyatları sabitleme önerisi

A Haber
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Giriş: 06.04.2022 14:16
AK Parti, gıda ürünlerinin fiyatlarının zincir marketler tarafından spekülatif biçimde yükseltilmesinin ardından vatandaşı ekonomik açıdan rahatlatacak formüller üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Parti kurmayları, Başkan Erdoğan'a un, şeker, yağ, bebek bezi ve temizlik maddeleri gibi temel tüketim maddelerinin fiyatlarını sabitlemeyi önerdi. İşte detaylar...
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