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Emekli ve memur zamlarında net oran verdi! Beklenen enflasyon rakamını A Haber'de duyurdu!

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Giriş: 02.01.2023 21:41
Devlet memurları, sözleşmeliler ve emeklilerin gözü, yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak. Açıklanacak rakamlara ilişkin AK Parti MKYK Üyesi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Beklenen zamlar için oran veren Kurt enflasyon beklentisini de açıkladı. Peki emekli ve memur zamları ne kadar olacak? İşte detaylar...
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