Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş'tan "1974 Kıbrıs Harakatı" örneği! "Rusya’nın işi çok zor..."

Rusya’nın Ukrayna planı ne? Kuzeyden gösterip güneyden mi daha sert bir harekât yapacak? Ukrayna teslim olacak mı? Bu önemli sorulara yanıt A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’a konuşan Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’tan geldi. Karakuş, Türkiye'nin 1974'te yaptığı Kıbrıs harekatını örnek vererek savaşın gidişatına etki edecek faktörü açıkladı.

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Peki, Rusya Ukrayna'da neden bu kadar yavaş ilerliyor? Hava gücünü tam anlamıyla kullanacak mı? Odessa'daki deniz kuvvetleri ne zaman taarruza geçecek? Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a kritik açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan Karakuş'un öne çıkan cümleleri;

HEDEF KİEV Mİ?

Rusya'nın her iki (Ukrayna'da kuzey-güney) hedefte de bir kuvveti var. Bir tarafa yönelme konusunda kuvvetini hem Kiev hem de Odessa'ya kayabilecek mi bakalım oralarda toplamış vaziyette. Bir defa iki kuvvet arasında farklılık var Odessa civarında bir şekilde çıkarma harekatı yapacak. Bizim nasıl 74'te Kıbrıs'a çıkarma harekatı yaptıysak. Rusya onu denizden destekleyecek. Odessa'yı topa tutacak. Hava gücünü de kullanır.

"UZUN SÜRELİ DİRENİŞ OLACAK"

Kiev civarını saran kuvvetler kara birlikleri, bir şekilde Odessa'yı sarıp da karar kuvvetleri ile birleşme harekatı icra edecek. Onlar da deniz kuvvetleri olarak görülüyor. Burada her ikisi de bana göre hedef. Fakat yani görülen kadarıyla bu direniş devam edecek. Uzun süreli direnişe geçme konumu var.

ABD VE BATI'NIN VERDİĞİ SİLAHLAR SAVAŞI UZATIR MI?

ABD'den 200 milyon dolarlık silahın tekrar doğrudan Ukrayna'ya kaydırılması konusu var. Bu silahlar nedir bilemiyoruz. Kiev'de hava savunması var. Rusların söylediklerine göre hava savunması kalmamıştı. Bu balistik füzeleri önleyen hava savunması normal olarak S-300 falan gibi ve bir başka ABD'nin ve Batı'nın verdiği bir savunma silahı ise bu füzeleri önleme konusundaki bir silah demek. Kiev'in savunmasında öyle hava savunması yok konumunda olmayacak manasında. Uçaklara karşı ve helikopterlere karşı da zaten stingerler kullanacaklar.

"KİEV'İN İÇLERİNDE RUSYA'NIN İŞİ ÇOK ZOR"

Özellikle şehir içi çatışmalarında kime hedef olarak bakmanız çok önemlidir. Karmaşık bir ortam içerisinde hava kuvvetlerini kullanmanız zorlaşır. Özellikle Rus hava kuvvetlerinin hassas bomba kullanmadıkları biliyoruz. Kiev'in içlerinde Rusya'nın işi çok zor. Özellikle hava gücü de olmadığını düşündüğünüzde.

"HAVA GÜCÜYLE DESTEKLENMEYEN KARA GÜCÜNÜN KAYBI ÇOK FAZLA OLUR"

Benim değerlendirmem yani Ruslar böyle bir baskı içerisinde bir şekilde belki yapılacak olan müzakerelerde etki yaratma düşüncesinde. Kiev'e girdiği zaman kayıplarının da haddi hesabı olmaz. Hava gücüyle desteklenmeyen kara gücünün kaybı çok fazla olur. Zaten çok fazla kayıp verdiklerini de değerlendiriyorum.