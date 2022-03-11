11 Mart 2022, Cuma
Rusya Ukrayna’da hangi silahları kullanıyor? Su-57’ler savaşta ilk kez boy gösterdi | Su-57’lerin bilinmeyen özelliği ne?
SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında en çok merak edilen konulardan biri de Rusya'nın bölgede hangi silahları kullandığı. A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında çok önemli bir detay ekranlara taşındı. Rus ordusunun 5. nesil savaş uçağı Su-57'ler Ukrayna'daki savaşta boy gösterdi. Peki, Su Su-57'lerin özellikleri neler? Ukrayna'da hangi bombardımanda kullanıldı? Rusya Ukrayna'da hangi başka silahlarını deniyor ya da kullanıyor? Kritik detayları Savunma Analisti Hakan Kılıç tek tek anlattı. (A HABER.COM.TR ÖZEL HABER)
Giriş Tarihi: 11.03.2022 00:39 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 00:39
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