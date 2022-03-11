Rusya Ukrayna’da hangi silahları kullanıyor? ­Su-57’ler savaşta ilk kez boy gösterdi | ­Su-57’lerin bilinmeyen özelliği ne?

"Su-57'nin garip bir hikayesi var" diyen Savunma Analisti Hakan Kılıç, "Normalde bir uçakta 1-2-3 tane prototipini yaparsınız daha sonra seri üretimine geçersiniz. Bu uçakta çok fazla sorun oldu. 12 tane prototipten sonra seri üretime geçti. Bunun 2 amacı var; birincisi Ruslar termal motorunu bir türlü yapamadılar. Diğeri ise maliyeti. Bir türlü fonlayıp da seri üretime geçemedi. Daha sonra Su-57'leri Suriye'de de bile savaşta denediler. Sonra seri üretime geçildi. 76 tane yapılacağına dair anlaşma imzalandı. İlk seri üterim uçak ise (Su57) düştü. Ama bu olabilir ve seri üretim uçak düşebilir. Sonra 2-3 tane yapıldı. Belli ki burada da (Ukrayna'da) deniyorlar. F-22 yani ABD'nin en iyi savaş uçağının karşılığı Su-57'dir. Rus hava sahasını gelecekte bu uçak koruyacak. Sonuçta SU-57'ler çok iyi bir avcı uçağıdır. Yani Rus Hava Kuvvetleri'nin geleceği. İlginç olan ise elinde birkaç tane olmasına rağmen Ukrayna'ya göndermiş olması. Savunma medyası açısından çok önemli bir haber." bilgilerini verdi.