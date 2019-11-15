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15.11.2019

Ekrem Kızıltaş: Alışkanlıklarımıza uymayan bir saldırı

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Karaköy'de kapalı kadınlara gerçekleşen çirkin saldırı hakkında konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatmasına da değinen Ekrem Kızıltaş, "Bildiklerimize, akıla mantığa, alışkanlıklarımıza ve kurallarımıza uymayan bir saldırı" dedi.

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