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15.11.2019
Ekrem Kızıltaş: Alışkanlıklarımıza uymayan bir saldırı
Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Karaköy'de kapalı kadınlara gerçekleşen çirkin saldırı hakkında konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatmasına da değinen Ekrem Kızıltaş, "Bildiklerimize, akıla mantığa, alışkanlıklarımıza ve kurallarımıza uymayan bir saldırı" dedi.
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