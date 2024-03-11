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Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler ortaya çıktı | VİDEO İZLE

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Giriş: 11.03.2024 17:57
Güncelleme:11.03.2024 22:30
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası kameralara yakalandı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana kasası olarak bilinen ve şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Başkanlığını yapan Fatih Keleş'in nereden geldiği belli olmayan parayı sayması ise tam 4 saat sürdü. İşte o anlar…
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