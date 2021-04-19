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Ekrem İmamoğlu'ndan Saadet Partisi'ne 12 milyonluk ihale kıyağı: "Sıradan bir vatandaş" diye evine gittiği kişi bakın kim çıktı!

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Giriş: 19.04.2021 14:44
Güncelleme:19.04.2021 14:49
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 12 milyon liralık ihale alan Saadet medyasının, seçim öncesinde de Ekrem İmamoğlu ile bir tiyatroya imza attığı ortaya çıktı. İstanbul'daki seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun "sıradan bir vatandaş" diye evine gittiği kişinin, Milli Gazete Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse olduğu ortaya çıktı.
İmamoğlu'ndan Saadet Partisi'ne 12 milyonluk ihale kıyağı!
İmamoğlu'ndan Saadet Partisi'ne 12 milyonluk ihale kıyağı!
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