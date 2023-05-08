08 Mayıs 2023, Pazartesi
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Ekrem İmamoğlu'ndan Erzurum'da büyük provokasyon! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tek tek açıkladı!
Türkiye artık seçimlere doğru yol alırken görevinden yıllık izin alarak İstanbul'u başıboş bırakan Ekrem İmamoğlu il il gezerek miting yapmayı sürdürüyor. Valilikten ve belediyeden miting için izin almayan İmamoğlu Erzurum'da halk tarafından protesto edilirken, İmamoğlu'na yabancı cisimler atıldı. İmamoğlu tarafından yapılan provokasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında açıkladı. İmamoğlu için "Türkiye'nin en büyük yalancısıdır" diyen Bakan Soylu yaşanan olayların detaylarını paylaştı. İşte detaylar...