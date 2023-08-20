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Ekrem İmamoğlu CHP’de değişimi gerçekleştirebilir mi? İmamoğlu'nun tutmayan iddialı sözleri | ANALİZ

A Haber
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Giriş: 20.08.2023 09:03
CHP'de değişim tartışmalarını başlatan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nunun adaylığına önce destek verdi seçim sonrası karşısına çıktı. İmamoğlu seçim sonuçları devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun kazandığını iddia etti ve kendi seçmenini yanılttığı gerekçesiyle CHP'lilerden bile tepki gördü. İmamoğlu'nun iddialı sözlerinin gerçekleşmemesi ve çelişkili tutumu, CHP'de İmamoğlu'na yönelik güven sorununa mı neden oldu? Detaylar analiz haberimizde...
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