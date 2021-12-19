19 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekonomi neden hedefte?

Ekonomi neden hedefte?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2021 17:32
Spekülatif ekonomik saldırıları kimler nasıl yönlendiriyor? Ekonomi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? Kılıçdaroğlu TÜSİAD ile ne görüştü? CHP lideri Kılıçdaroğlu kendine vesayetçi odaklar mı arıyor? TÜSİAD'ın açıklaması ne anlama geliyor? AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ve  Avukat Tuba Arslan, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Afrikalı gençlerle buluşma
Afrikalı gençlerle buluşma
Gazeteci Muharrem Sarıkaya’dan ses teknikerine tokat
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat
Ekonomi neden hedefte?
Ekonomi neden hedefte?
Başkan Erdoğan’dan 2023 vurgusu!
Başkan Erdoğan'dan 2023 vurgusu!
Erdoğan Afrikalı gençler ile bir araya geldi
Erdoğan Afrikalı gençler ile bir araya geldi
Emine Erdoğan Afrikalı First Lady’ler ile bir araya geldi
Emine Erdoğan Afrikalı First Lady'ler ile bir araya geldi
Dövizi neden yükseltiyorlar?
Dövizi neden yükseltiyorlar?
Opera binası usulsüzlüğü
Opera binası usulsüzlüğü
Dünden bugüne TÜSİAD gerçeği
Dünden bugüne TÜSİAD gerçeği
Kabine ekonomi gündemiyle toplanıyor!
Kabine ekonomi gündemiyle toplanıyor!
Türkiye’nin 8’inci uydusu TÜRKSAT 5B uzay yolunda!
Türkiye'nin 8'inci uydusu TÜRKSAT 5B uzay yolunda!
Türkiye’nin 8’inci uydusu fırlatıldı
Türkiye'nin 8'inci uydusu fırlatıldı
Daha Fazla Video Göster