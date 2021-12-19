Spekülatif ekonomik saldırıları kimler nasıl yönlendiriyor? Ekonomi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? Kılıçdaroğlu TÜSİAD ile ne görüştü? CHP lideri Kılıçdaroğlu kendine vesayetçi odaklar mı arıyor? TÜSİAD'ın açıklaması ne anlama geliyor? AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ve Avukat Tuba Arslan, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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