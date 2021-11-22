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Ekonomi neden hedefte?

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Giriş: 22.11.2021 16:52
Spekülatif ekonomik saldırıları kimler nasıl yönlendiriyor? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Develi ve Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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