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17.10.2019
Eğitime Barış Pınarı Harekatı tedbiri
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır kentlerinde eğitime verilen ara ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ziya Selçuk, "Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır." diye konuştu.
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