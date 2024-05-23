Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı reklam ve faaliyetlere 5 ayda yaklaşık 108 milyon lira ceza kesti

Reklam Kurulu'nun 16 mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen 345 sayılı toplantısında 119 adet dosyadan 110'u mevzuata aykırı bulunurken tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 13 milyon 744 bin 459 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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