30 Mayıs 2022, Pazartesi
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Ege’de en büyük ortak tatbikat! 10 binin üzerinde TSK askeri görev yapıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikata gerçekleştiriyor. 10 binden fazla personelin görev aldığı Efes 2022 Tatbikatı'na 37 ülkeden binin üzerinde personel katılıyor. Ayrıntıları İzmir'den A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.