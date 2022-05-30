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Ege’de en büyük ortak tatbikat! 10 binin üzerinde TSK askeri görev yapıyor

A Haber
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Giriş: 30.05.2022 15:34
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikata gerçekleştiriyor. 10 binden fazla personelin görev aldığı Efes 2022 Tatbikatı'na 37 ülkeden binin üzerinde personel katılıyor. Ayrıntıları İzmir'den A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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