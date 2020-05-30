Ege Ordu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'cü çıktı |Video

FETÖ ile mücadelenin ne kadar önemli olduğu İzmir'deki son operasyonla bir kez daha görüldü. Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayının, mahrem FETÖ imamı ile görüştüğü tespit edildi. Gözaltına alınan emir subayının diğer bağlantıları araştırılıyor.

Ege Ordu Komutanının emir subayı kripto FETÖ'cü çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto FETÖ'cülerin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ankesörlü telefon soruşturmaları FETÖ üyelerinin deşifre edilmesinde büyük rol oynuyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak yürüttüğü operasyon önceki gün gerçekleştirildi.

Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subaylığı görevini yürüten muvazzaf binbaşı F.Ö'nün büfe, market gibi yerlerden FETÖ'nün mahrem imamı L.Ç. ile ankesörlü telefon kullanarak görüştüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan binbaşı F.Ö'nün, tüm bağlantıları masaya yatırıldı.



F.Ö'nün banka hesapları, geçmiş dönemlerde aldığı görevler ve cep telefonu kayıtları inceleniyor.

F.Ö'nün mahrem imamlığını yapan L.Ç.'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ şüphelilerinin dosyası da yeniden açıldı.