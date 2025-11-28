28 Kasım 2025, Cuma

EFT ve Iban transferinde yeni zorunluluk! Para transferinde kademeli beyan süreci

EFT ve Iban transferinde yeni zorunluluk! Para transferinde kademeli beyan süreci

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 19:50
EFT, havale, IBAN ve nakit işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırladığı düzenlemeye göre yüksek tutarlı para transferlerinde beyan zorunluluğu getiriliyor. Düzenleme 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. Belirlenen kurallara uymayanlar, bankalar üzerinden para gönderemeyecek.
