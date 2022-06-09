09 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
EFES-2022 Tatbikatı! Ege’de ATAK’lardan gövde gösterisi
Son dakika haberine göre: TSK tarafından Ege’de tarihini en büyük tatbikatlarından olan EFES-2022 Tatbikatı devam ediyor. Tatbikatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Tatbikat sırasında ATAK helikopterlerinin yaptığı atışlar ise nefes kesti. İşte o anlar…