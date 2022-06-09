EFES-2022 Tatbikatı! Ege’de ATAK’lardan gövde gösterisi

Son dakika haberine göre: TSK tarafından Ege’de tarihini en büyük tatbikatlarından olan EFES-2022 Tatbikatı devam ediyor. Tatbikatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Tatbikat sırasında ATAK helikopterlerinin yaptığı atışlar ise nefes kesti. İşte o anlar…

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